Илья Малинин на ЧМ-2026 получил лучшие в карьере баллы за короткую программу

Олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин получил лучшие в карьере баллы за короткую программу на чемпионате мира – 2026 в Праге.

Судьи оценили прокат «Дюны» Малинина в 111,29 балла. Илья исполнил следующий контент: 4F, 3A, CCSp4, 4Lz+3T, FSSp3 (ревью), сальто, StSq4 (ревью), CCoSp4 (ревью). 111,29 балла — личный рекорд Малинина в короткой программе. Ранее его лучшим достижением были 110,41 балла на ЧМ-2025.

Свои произвольные программы на ЧМ-2026 мужчины представят в субботу, 28 марта.