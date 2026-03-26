ISU Чемпионат мира. Спортивные пары. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

Илья Малинин на ЧМ-2026 получил лучшие в карьере баллы за короткую программу

Олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин получил лучшие в карьере баллы за короткую программу на чемпионате мира – 2026 в Праге.

Судьи оценили прокат «Дюны» Малинина в 111,29 балла. Илья исполнил следующий контент: 4F, 3A, CCSp4, 4Lz+3T, FSSp3 (ревью), сальто, StSq4 (ревью), CCoSp4 (ревью). 111,29 балла — личный рекорд Малинина в короткой программе. Ранее его лучшим достижением были 110,41 балла на ЧМ-2025.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Мужчины. Короткая программа
26 марта 2026, четверг. 13:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
111.29
2
Адам Сяо Хим Фа
Франция
101.85
3
Александр Селевко
Эстония
96.49

Свои произвольные программы на ЧМ-2026 мужчины представят в субботу, 28 марта.

Смотрите чемпионат мира по фигурному катанию – 2026 на «Чемпионате».
