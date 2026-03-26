Евгений Плющенко представил двух новых учеников своей академии

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко сообщил, что принял в свою академию «Ангелы Плющенко» новых учеников. В их число вошли победительница и призёр этапов Гран-при России, 18-летняя российская фигуристка Вероника Яметова и пропустивший сезон-2025/2026 российский фигурист Иван Попов.

«Вероника и Иван, добро пожаловать в наш клуб АП», — подписал совместное фото с Яметовой и Поповым Плющенко в своём телеграм-канале.

Яметова ранее тренировалась под руководством Сергея Давыдова. Попов в 2025 году пытался перейти под флаг сборной Узбекистана, однако получил отказ от Федерации фигурного катания на коньках России.