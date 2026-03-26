Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат мира. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгений Плющенко представил двух новых учеников своей академии

Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко сообщил, что принял в свою академию «Ангелы Плющенко» новых учеников. В их число вошли победительница и призёр этапов Гран-при России, 18-летняя российская фигуристка Вероника Яметова и пропустивший сезон-2025/2026 российский фигурист Иван Попов.

«Вероника и Иван, добро пожаловать в наш клуб АП», — подписал совместное фото с Яметовой и Поповым Плющенко в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива Евгения Плющенко

Яметова ранее тренировалась под руководством Сергея Давыдова. Попов в 2025 году пытался перейти под флаг сборной Узбекистана, однако получил отказ от Федерации фигурного катания на коньках России.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android