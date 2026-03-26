Адам Сяо Хим Фа: после Олимпиады довольно долго не мог нормально спать

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2024, двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа прокомментировал второе место в короткой программе на чемпионате мира – 2026 в Праге. Судьи оценили прокат Адама в 101,85 балла.

«Это было очень весело. Я действительно смог насладиться всей программой. Перед тем как меня вызвали, я был очень напряжён, но всё прошло хорошо. Моя цель на этом турнире — просто постараться расслабиться и получить как можно больше удовольствия. Думаю, Олимпиада очень помогла мне обрести уверенность в себе и в том, что я способен катать чисто свои короткие программы. Я доволен. Но воспринимаю произвольную как совершенно отдельное соревнование. Всё может случиться. Это спорт.

На самом деле, период после Олимпиады стал для меня очень тяжёлым с точки зрения эмоций временем. Я довольно долго не мог нормально спать, конечно, из-за разочарования от произвольной программы. Было непросто, но и времени у меня особо не было. Я поехал на шоу, и то, что я выступал в другом формате, не как на соревнованиях, и при этом мог там тренироваться, было для меня очень полезно. На самом деле, я почувствовал, что мне очень не хватает соревнований. Прямо перед тем, как приехать сюда, у меня было ощущение, будто я не соревновался уже месяца четыре, поэтому я очень рад быть здесь», — приводит слова Малинина Golden Skate.