ISU Чемпионат мира. Спортивные пары. Произвольная программа
Адам Сяо Хим Фа: после Олимпиады довольно долго не мог нормально спать

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2024, двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа прокомментировал второе место в короткой программе на чемпионате мира – 2026 в Праге. Судьи оценили прокат Адама в 101,85 балла.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Мужчины. Короткая программа
26 марта 2026, четверг. 13:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
111.29
2
Адам Сяо Хим Фа
Франция
101.85
3
Александр Селевко
Эстония
96.49

«Это было очень весело. Я действительно смог насладиться всей программой. Перед тем как меня вызвали, я был очень напряжён, но всё прошло хорошо. Моя цель на этом турнире — просто постараться расслабиться и получить как можно больше удовольствия. Думаю, Олимпиада очень помогла мне обрести уверенность в себе и в том, что я способен катать чисто свои короткие программы. Я доволен. Но воспринимаю произвольную как совершенно отдельное соревнование. Всё может случиться. Это спорт.

На самом деле, период после Олимпиады стал для меня очень тяжёлым с точки зрения эмоций временем. Я довольно долго не мог нормально спать, конечно, из-за разочарования от произвольной программы. Было непросто, но и времени у меня особо не было. Я поехал на шоу, и то, что я выступал в другом формате, не как на соревнованиях, и при этом мог там тренироваться, было для меня очень полезно. На самом деле, я почувствовал, что мне очень не хватает соревнований. Прямо перед тем, как приехать сюда, у меня было ощущение, будто я не соревновался уже месяца четыре, поэтому я очень рад быть здесь», — приводит слова Малинина Golden Skate.

Смотрите чемпионат мира по фигурному катанию – 2026 на «Чемпионате».
