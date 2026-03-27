ЧМ-2026 по фигурному катанию: результаты произвольной программы у спортивных пар 26 марта 2026

Пара Никита Володин и Минерва Фабьенне Хазе выиграла чемпионат мира — 2026 в Праге
Комментарии

Бронзовые призёры Олимпиады-2026, чемпионы Европы 2025 года немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин стали победителями чемпионата мира – 2026, который проходит в Праге. В сумме за прокаты своих коротких и произвольных программ фигуристы получили от судей 228,33 балла. Для Володина и Хазе это третья медаль с ЧМ, ранее они брали серебро (2024 год) и бронзу (2025).

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Спортивные пары. Произвольная программа
26 марта 2026, четверг. 20:15 МСК
Окончено

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026, Прага. Спортивные пары. Итоги

  1. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 228,33 балла.
  2. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия, серебряные призёры Олимпиады) — 218,41.
  3. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 216,09.
  4. Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония) – 209,13.
  5. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) – 205,08.
  6. Алиса Ефимова/Саша Митрофанов (США) – 202,51.

Отметим, что в соревнованиях не принимали участия чемпионы Олимпиады-2026 японцы Рику Миура и Рюити Кихара.

Материалы по теме
Экс-россиянин с партнёршей — с золотом ЧМ за Германию! Галлямов уже поздравил друга
