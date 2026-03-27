Пара Никита Володин и Минерва Фабьенне Хазе выиграла чемпионат мира — 2026 в Праге

Бронзовые призёры Олимпиады-2026, чемпионы Европы 2025 года немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин стали победителями чемпионата мира – 2026, который проходит в Праге. В сумме за прокаты своих коротких и произвольных программ фигуристы получили от судей 228,33 балла. Для Володина и Хазе это третья медаль с ЧМ, ранее они брали серебро (2024 год) и бронзу (2025).

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026, Прага. Спортивные пары. Итоги

Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 228,33 балла. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия, серебряные призёры Олимпиады) — 218,41. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 216,09. Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония) – 209,13. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) – 205,08. Алиса Ефимова/Саша Митрофанов (США) – 202,51.

Отметим, что в соревнованиях не принимали участия чемпионы Олимпиады-2026 японцы Рику Миура и Рюити Кихара.