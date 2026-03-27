Чемпионат мира — 2026 по фигурному катанию в Праге: результаты на 26 марта
26 марта в Праге прошёл второй соревновательный день чемпионата мира – 2026 по фигурному катанию. В его рамках был разыгран комплект медалей у спортивных пар. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших соревнований.
Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026, Прага. Результаты на 26 марта
Спортивные пары. Итоги
- Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 228,33 балла.
- Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия, серебряные призёры Олимпиады) — 218,41.
- Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 216,09.
- Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония) – 209,13.
- Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) – 205,08.
- Алиса Ефимова/Саша Митрофанов (США) – 202,51.
Мужчины. Короткая программа
- Илья Малинин – 111,29 балла.
- Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 101,85.
- Александр Селевко (Эстония) – 96,49.
- Сюн Сато (Япония) – 95,84.
- Стивен Гоголев (Канада) – 94,38.
- Юма Кагияма (Япония) – 93,80.
