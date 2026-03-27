Чемпионат мира — 2026 по фигурному катанию в Праге: результаты на 26 марта

26 марта в Праге прошёл второй соревновательный день чемпионата мира – 2026 по фигурному катанию. В его рамках был разыгран комплект медалей у спортивных пар. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших соревнований.

Спортивные пары. Итоги

Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 228,33 балла. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия, серебряные призёры Олимпиады) — 218,41. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 216,09. Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония) – 209,13. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) – 205,08. Алиса Ефимова/Саша Митрофанов (США) – 202,51.

Мужчины. Короткая программа

Илья Малинин – 111,29 балла. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 101,85. Александр Селевко (Эстония) – 96,49. Сюн Сато (Япония) – 95,84. Стивен Гоголев (Канада) – 94,38. Юма Кагияма (Япония) – 93,80.