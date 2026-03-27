Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат мира по фигурному катанию 2026: результаты на 26 марта

Чемпионат мира — 2026 по фигурному катанию в Праге: результаты на 26 марта
26 марта в Праге прошёл второй соревновательный день чемпионата мира – 2026 по фигурному катанию. В его рамках был разыгран комплект медалей у спортивных пар. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026, Прага. Результаты на 26 марта

Спортивные пары. Итоги

  1. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 228,33 балла.
  2. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия, серебряные призёры Олимпиады) — 218,41.
  3. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 216,09.
  4. Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония) – 209,13.
  5. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) – 205,08.
  6. Алиса Ефимова/Саша Митрофанов (США) – 202,51.

Мужчины. Короткая программа

  1. Илья Малинин – 111,29 балла.
  2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 101,85.
  3. Александр Селевко (Эстония) – 96,49.
  4. Сюн Сато (Япония) – 95,84.
  5. Стивен Гоголев (Канада) – 94,38.
  6. Юма Кагияма (Япония) – 93,80.
Смотрите чемпионат мира по фигурному катанию — 2026 на «Чемпионате».
Экс-россиянин с партнёршей — с золотом ЧМ за Германию! Галлямов уже поздравил друга
Экс-россиянин с партнёршей — с золотом ЧМ за Германию! Галлямов уже поздравил друга
