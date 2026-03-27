«Хотели золото, но спасибо богу и за это». Метёлкина/Берулава — после серебра ЧМ-2026

Серебряные призёры чемпионата мира — 2026 грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, выступающие в парном катании, поделились эмоциями от выигранной медали и окончания сезона.

— Какие ощущения, кроме усталости?

Берулава: Мы безумно рады, что завоевали первую медаль чемпионата мира. Конечно, мы хотели золото, но спасибо богу и за это. Мы допустили ошибки – и спасибо, что остались на пьедестале.

— Это скорее выиграли серебро или проиграли золото?

Берулава: Проиграли золото.

Метёлкина: Да, скорее проиграли золото.

– Ты уже поплакала после этого?

Метёлкина: Не из‑за того, что мы проиграли, и не из‑за ошибок. Это просто накопившаяся усталость за сезон. Я понимала, что сезон закончится, что после произвольной программы буду плакать, потому что морально и физически очень сложно держать себя, и ты держишь себя до последнего. Поэтому, конечно, сейчас будут выходить эмоции – это нормально.

– Обычно в конце произвольной программы в позе звезды на льду лежит Лука. Сегодня лежала Настя. Это тоже из‑за эмоциональной усталости?

Метёлкина: Да. Но для Луки Олимпиада – это не первый опыт, для меня – первый. И ещё четыре программы – очень эмоциональный сезон. Мы выиграли Европу, и достаточно хорошие старты в начале сезона были. Очень много эмоций накопилось, ты должен держать себя до последнего и не сдаваться. Поэтому, конечно, эмоции сейчас будут выходить.

– Что сейчас?

Берулава: Я на два месяца забываю, что такое фигурное катание. Буду отдыхать, восстанавливаться и готовиться к следующему сезону.

Метёлкина: Да, я тоже буду восстанавливаться. Но сначала мы поедем в Грузию, по своим делам. Потом поедем в отпуск, а потом уже будем думать о фигурном катании, — сказали фигуристы в видео Okko Sport.