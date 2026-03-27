Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
ISU Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Главная Фигурное катание Новости

«Хотели золото, но спасибо богу и за это». Метёлкина/Берулава — после серебра ЧМ-2026

«Хотели золото, но спасибо богу и за это». Метёлкина/Берулава — после серебра ЧМ-2026
Серебряные призёры чемпионата мира — 2026 грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, выступающие в парном катании, поделились эмоциями от выигранной медали и окончания сезона.

— Какие ощущения, кроме усталости?
Берулава: Мы безумно рады, что завоевали первую медаль чемпионата мира. Конечно, мы хотели золото, но спасибо богу и за это. Мы допустили ошибки – и спасибо, что остались на пьедестале.

— Это скорее выиграли серебро или проиграли золото?
Берулава: Проиграли золото.
Метёлкина: Да, скорее проиграли золото.

– Ты уже поплакала после этого?
Метёлкина: Не из‑за того, что мы проиграли, и не из‑за ошибок. Это просто накопившаяся усталость за сезон. Я понимала, что сезон закончится, что после произвольной программы буду плакать, потому что морально и физически очень сложно держать себя, и ты держишь себя до последнего. Поэтому, конечно, сейчас будут выходить эмоции – это нормально.

– Обычно в конце произвольной программы в позе звезды на льду лежит Лука. Сегодня лежала Настя. Это тоже из‑за эмоциональной усталости?
Метёлкина: Да. Но для Луки Олимпиада – это не первый опыт, для меня – первый. И ещё четыре программы – очень эмоциональный сезон. Мы выиграли Европу, и достаточно хорошие старты в начале сезона были. Очень много эмоций накопилось, ты должен держать себя до последнего и не сдаваться. Поэтому, конечно, эмоции сейчас будут выходить.

– Что сейчас?
Берулава: Я на два месяца забываю, что такое фигурное катание. Буду отдыхать, восстанавливаться и готовиться к следующему сезону.
Метёлкина: Да, я тоже буду восстанавливаться. Но сначала мы поедем в Грузию, по своим делам. Потом поедем в отпуск, а потом уже будем думать о фигурном катании, — сказали фигуристы в видео Okko Sport.

