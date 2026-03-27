ISU Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

«Показывает, что мы на правильном пути». Хазе — о значимости победы на ЧМ-2026

«Показывает, что мы на правильном пути». Хазе — о значимости победы на ЧМ-2026
Немецкая фигуристка Минерва Фабьенне Хазе, ставшая чемпионкой мира в паре с Никитой Володиным, рассказала о значимости для неё и её партнёра золотой медали.

«Эта медаль очень значима. Она показывает, что мы на правильном пути и хорошо поработали для этого. Теперь у нас собрана коллекция – бронза два года назад, серебро в прошлом году и золото. Это показатель, что мы растём как команда и можем выступать под давлением.

Я рада, что сегодняшнее выступление, хоть и с ошибкой, ощущалось гораздо лучше того, что было на Олимпиаде. Впервые мы чувствовали, что боролись от начала и до конца без страха ошибиться. Мы просто вышли и получили удовольствие. Публика была потрясающей, такой громкой – это дало нам энергии, и захотелось поделиться ей в ответ. Эта медаль также посвящена тем, кто поддерживал нас на протяжении трёх лет», – приводит слова Хазе Golden Skate.

