ISU Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа
Минерва Хазе рассказала, кто является образцом для неё и партнёра в парном катании

Минерва Хазе рассказала, кто является образцом для неё и партнёра в парном катании
Чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпиады-2026 немецкая фигуристка Минерва Фабьенне Хазе, выступающая в парном катании с Никитой Володиным, рассказала, на какую спортивную пару равняются она и её партнёр.

«Конечно, мы восхищаемся Алёной Савченко и Бруно Массо, особенно Алёной. Она так много лет работала и не прекращала верить в свою мечту – как минимум это невероятно вдохновляет. Их выступления, сила, то, как они справляются с волнением, многому нас учит, и мы стараемся достичь этого же. Для нас они – образцы для подражания. Прекрасно, что фигурное катание в Германии снова в центре внимания. Ощущать поддержку здесь, в Праге, после того, как видишь его рост в СМИ и в соцсетях – это что-то совершенно другое. Мы никогда не ощущали такого уровня поддержки. Мы надеемся, что сможем сохранить этот импульс и снова сделать фигурное катание в Германии великим, и с этим будет развиваться спонсорство для спортсменов», — цитирует Хазе Golden Skate.

