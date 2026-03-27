ISU Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

Алиса Лью вручила Тейлор Свифт награду на музыкальной премии iHeartRadio Music Awards

Алиса Лью и Тейлор Свифт
Двукратная олимпийская чемпионка американская фигуристка Алиса Лью вручила певице Тейлор Свифт награду в номинации «Артист года» на премии iHeartRadio Music Awards — 2026. Как сообщает Daily Mail, спортсменка и певица затем сделали совместные фотографии. В одном из кадров также присутствовал трёхкратный победитель Супербоула Трэвис Келси.

«Прежде всего хочу сказать, что получить эту награду из рук Алисы, которая принесла столько радости мне и всем остальным своими выступлениями. Я была вдохновлена тем, сколько труда, усилий и любви ты вкладываешь в своё дело», — приводит слова Свифт Daily Mail.

Ранее двукратные олимпийские чемпионки, американские фигуристки Мэдисон Чок и Алиса Лью посетили традиционную вечеринку Vanity Fair после вручения престижной кинонаграды «Оскар».

