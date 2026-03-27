«Было тяжело, но сделали всё возможное». Акопова — о сезоне после перехода в Армению

Армянская фигуристка Карина Акопова, выступающая в парном катании с Никитой Рахманиным и ранее представлявшая Россию, положительно оценила первый после перехода под флаг Армении международный сезон. На чемпионате мира фигуристы заняли восьмое место.

«Этот чемпионат мира выдался для нас хорошим. Мы завершили выступление в топ-10, очень этому рады. Это был невероятный сезон, просто потрясающий. Иногда было тяжело, но мы сделали всё возможное.

[В ближайшем будущем] отдых, отпуск. У меня уже есть план. Хочу поехать куда-то в Азию, но сейчас надо уладить все детали. И ещё я хочу сходить в «Макдональдс» – уже несколько месяцев об этом мечтаю.

Я два раза была в Индии, будучи маленькой. Мне нравится эта страна. И, может быть, поэтому у меня была эта маленькая мечта кататься под индийскую музыку», — цитирует Акопову Golden Skate.