Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
ISU Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

«Было тяжело, но сделали всё возможное». Акопова — о сезоне после перехода в Армению

Армянская фигуристка Карина Акопова, выступающая в парном катании с Никитой Рахманиным и ранее представлявшая Россию, положительно оценила первый после перехода под флаг Армении международный сезон. На чемпионате мира фигуристы заняли восьмое место.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Спортивные пары. Произвольная программа
26 марта 2026, четверг. 20:15 МСК
Окончено

«Этот чемпионат мира выдался для нас хорошим. Мы завершили выступление в топ-10, очень этому рады. Это был невероятный сезон, просто потрясающий. Иногда было тяжело, но мы сделали всё возможное.

[В ближайшем будущем] отдых, отпуск. У меня уже есть план. Хочу поехать куда-то в Азию, но сейчас надо уладить все детали. И ещё я хочу сходить в «Макдональдс» – уже несколько месяцев об этом мечтаю.

Я два раза была в Индии, будучи маленькой. Мне нравится эта страна. И, может быть, поэтому у меня была эта маленькая мечта кататься под индийскую музыку», — цитирует Акопову Golden Skate.

