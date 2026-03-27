Главная Фигурное катание Новости

Фурнье Бодри и Сизерон рассказали, как восстанавливались после победной Олимпиады-2026

Олимпийские чемпионы в танцах на льду Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон рассказали, как восстанавливались и проводили время после Олимпийских игр в Италии, завершившихся месяц назад.

– Как ваше настроение?
Гийом: Настроение отличное. Гораздо более расслабленное, чем на Олимпиаде. Мы приехали в Прагу, чтобы выступить для зрителей и насладиться своим прокатом.

– Что вы делали после Милана? Удалось отдохнуть? Вы выступали на шоу.
Лоранс: Время так быстро пролетело, столько всего разного. Сначала много интервью и встреч с журналистами во Франции, потом мы вернулись домой в Монреаль, оба заболели, но это со многими случилось после Олимпиады. Поэтому перегруппировались, перезарядились, слетали обратно в Европу на шоу и начали готовиться к чемпионату мира. Тренировались буквально до последнего дня перед вылетом в Прагу.

– А как вы восстанавливались после Олимпиады, что помогло?
Гийом: Знаете, на самом деле возвращаться после Олимпиады к тренировкам оказалось не так сложно, особенно физически. Мы очень быстро восстановились, тело всё помнит. Мы просто доверились процессу. Времени у нас было достаточно. Чемпионат мира – это совсем не то же самое, что Олимпиада. Тут другой дух соревнований. Всё более размеренно. Под конец сезона всё уже так хорошо отработано, что много думать не приходится. Так что мы просто выходим на лёд и получаем удовольствие от проката, — сказали фигуристы в интервью Okko Sport.

