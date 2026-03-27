ISU Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

Сизерон обновил личный рекорд по баллам за ритм-танец в дуэте с Фурнье Бодри на ЧМ-2026

Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду французский фигурист Гийом Сизерон установил новый личный рекорд по баллам, полученным от судей за римтмический танец, на чемпионате мира — 2026.

В текущем сезоне Сизерон выступает с Лоранс Фурнье Бодри, это их первый совместный соревновательный сезон. На мировом первенстве фигуристы за прокат ритм-танца набрали 92,74. Ранее рекорд Гийома составлял на одну сотую меньше (92,73). Эту оценку он получил в дуэте с Габриэлой Пападакис на чемпионате мира — 2022.

Сизерон и Фурнье Бодри встали в пару в 2025 году. До этого Гийом в дуэте с Габриэлой Пападакис выиграл Олимпийские игры в Пекине (2022). В декабре 2024 года Пападакис и Сизерон объявляли о завершении карьеры, однако позднее Сизерон принял решение продолжить соревноваться.

Сизерон и Фурнье-Бодри получили лучшие баллы в карьере! Кто сможет их остановить? LIVE
Сизерон и Фурнье-Бодри получили лучшие баллы в карьере! Кто сможет их остановить? LIVE
