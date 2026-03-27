Андрей Мозалёв оценил правильность своего перехода в штаб Этери Тутберидзе

Бронзовый призёр чемпионата России — 2022 фигурист Андрей Мозалёв, в начале 2024-го перешедший в тренерский штаб Этери Тутберидзе, заявил, что показанные им результаты подтверждают правильность решения о переходе в новую группу.

— Чем этот сезон отличается для вас — внутренне и физически?

— Если брать последние два сезона, они были для меня переходными и довольно непростыми. У меня произошёл переход в другой тренерский штаб, переезд в другой город. Было достаточно тяжело. Может, в моменте я это не до конца понимал, но сейчас понимаю, что это было непросто.

Нужно было время привыкнуть ко всему: к нагрузкам, к новой обстановке, тренерам и катку, к городу. Сейчас уже привык и понимаю, что в этом сезоне я набираю форму, а не наоборот, не деградирую с возрастом.

— Какие аспекты адаптации, возможно, ещё не пройдены? Или этот период уже завершился?

— Всё-таки прошло больше двух лет, этого достаточно. Я уже привык ко всему, влился.

— Часто говорят, что на адаптацию уходит как раз два года.

— Поэтому для себя я воспринимал чемпионат России текущего сезона как показательный момент. Я же перешёл после чемпионата, и для меня это был своеобразный рубеж — зря я перешёл или нет.

— И теперь можно сказать с уверенностью?

— В любом случае не зря перешёл. Это была такая точка осмысления.

— Что что-то должно поменяться.

— Да, конечно. И как показал чемпионат России, что-то действительно поменялось — в лучшую сторону, — приводит слова Мозалёва ТАСС.