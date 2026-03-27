Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Слюсаренко подвёл итоги сезона после чемпионата мира, где его подопечные выиграли серебро

Комментарии

Российский тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко, под руководством которого грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава выиграли серебряные медали чемпионата мира — 2026, подвёл итоги соревновательного сезона.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Спортивные пары. Произвольная программа
26 марта 2026, четверг. 20:15 МСК
Окончено

«Международный сезон для нашей команды завершается здесь, в Праге, на чемпионате мира. Это была непростая, плотная и по-настоящему напряжённая борьба, ребята прошли её достойно и сражались до самого конца. Серебро чемпионата мира становится важной и заслуженной точкой этого сезона для всей нашей команды. Благодарю тренеров, спортсменов и всю команду, с кем мы ежедневно работаем и идём вперёд вместе. Спасибо болельщикам за поддержку. Сезон завершён, работа продолжается», — написал Слюсаренко у себя на странице в соцсети.

Экс-россиянин с партнёршей — с золотом ЧМ за Германию! Галлямов уже поздравил друга
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android