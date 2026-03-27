Слюсаренко подвёл итоги сезона после чемпионата мира, где его подопечные выиграли серебро

Российский тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко, под руководством которого грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава выиграли серебряные медали чемпионата мира — 2026, подвёл итоги соревновательного сезона.

«Международный сезон для нашей команды завершается здесь, в Праге, на чемпионате мира. Это была непростая, плотная и по-настоящему напряжённая борьба, ребята прошли её достойно и сражались до самого конца. Серебро чемпионата мира становится важной и заслуженной точкой этого сезона для всей нашей команды. Благодарю тренеров, спортсменов и всю команду, с кем мы ежедневно работаем и идём вперёд вместе. Спасибо болельщикам за поддержку. Сезон завершён, работа продолжается», — написал Слюсаренко у себя на странице в соцсети.