Мозалёв рассказал об источниках мотивации в эпоху отстранения от международных турниров

Российский фигурист Андрей Мозалёв рассказал, где находит мотивацию в период отстранения от международной арены, а также рассказал, о чём мечтает в профессиональном плане.

— Где вы сейчас находите мотивацию?

— Это как раз хорошее время, чтобы развиваться, искать что-то новое. Пока нет международных стартов, рисковать особо нечем. Да, есть чемпионат России, есть сборная, призовые места. Но дальше всё равно ничего нет. Поэтому можно пробовать новое и двигаться дальше.

— За эти годы были моменты, когда опускались руки?

— Конечно. Особенно за последние пару лет. После неудачных стартов, после чемпионатов России, когда я вылетал из сборной. Но это случалось тогда, когда, наверное, это было не так важно. А когда это было действительно нужно, я собирался. Как, например, на отборе на Олимпийские игры 2022 года. Надо быть готовым в нужный момент.

— О чём сейчас мечтает Андрей Мозалев как спортсмен?

— Перед Олимпиадой я думал, что мне уже всё равно, что буду просто кататься в удовольствие. Но на самом деле всё равно есть цели. До Олимпиады был спокоен, но когда она началась, ребята начали выкладывать фотографии и видео из олимпийской деревни, с катка, мне стало обидно, что меня там нет. Когда Миша Шайдоров выиграл, я понял, что всё реально. Сначала задача была просто поехать на следующую Олимпиаду, но когда Миша выиграл, осознал, что всё возможно и можно в тройку попадать, — приводит слова Мозалёва ТАСС.