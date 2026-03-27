ISU Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание Новости

Фигурное катание, ЧМ-2026: онлайн-трансляция проката Сакамото начнётся в 23:44 мск

Сегодня, 27 марта, в Праге (Чехия) продолжится чемпионат мира – 2026 по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня свои произвольные программы представят женщины.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Женщины. Произвольная программа
27 марта 2026, пятница. 20:00 МСК
Идёт
1
Каори Сакамото
Япония
2
Монэ Тиба
Япония
3
Эмбер Гленн
США

Лидер короткой программы, трёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию японская фигуристка Каори Сакамото выйдет на лёд в сильнейшей разминке после проката своей соотечественницы Монэ Тиба. Выступление Сакамото запланировано на 23:44 мск.

Чемпионат мира – 2026 по фигурному катанию в Праге проходит с 23 по 29 марта. Российский фигуристы не принимают участие в соревнованиях.

Смотрите чемпионат мира по фигурному катанию-2026 на «Чемпионате».

Календарь чемпионата мира - 2026
