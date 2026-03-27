«Под натиском жены смирился». Отец Костылевой — об уходе дочери от Плющенко к Федченко

Валерий Костылев, отец двукратной чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, рассказал, что был против перехода дочери в группу Софьи Федченко.

— Переход к Софье Федченко. Как вы отнеслись к нему? Нужен он был или нет?

— Что касается меня, незадолго до этого мне приснился сон, где мой покойный папа очень сильно мне предъявлял, ругался на мою жену, говорил, что что-то она сделала не то. Я ей сказал: «Ира, что-то мы не то делаем». Она меня убедила, что всё правильно. Не хотел, но под натиском жены смирился с переходом. Не знал вообще, куда мы переходим — что и как. Поменяли картинку, поменяли полностью место жительства. Если проанализировать, конечно, зря мы это сделали. И Лена сказала, и я это понял. Надеюсь, моя жена тоже поняла, — приводит слова Костылева Sport24.

Напомним, в декабре Евгений Плющенко объявил о прекращении работы с Костылевой из-за конфликта с её матерью Ириной. Тогда же спортсменка перешла в группу Федченко. В январе было объявлено о возвращении Костылевой в «Ангелы Плющенко».