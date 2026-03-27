Тарасова поддержала запрет на участие трансгендеров* в женских соревнованиях

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила запрет Международного олимпийского комитета (МОК) на участие трансгендеров* в женских соревнованиях.

«Я положительно отношусь к этому решению. Это, наверное, единственное, в чём я поддерживаю МОК. Женщины — это женщины, мужчины — это мужчины, трансгендеры — это трансгендеры. Почему они должны соревноваться вместе с женщинами? Это бред», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее пресс-служба МОК сообщила, что право участвовать в соревнованиях среди женщин на Олимпийских играх или любых других мероприятиях организации, включая индивидуальные и командные виды спорта, теперь имеют только биологические женщины, что определяется на основании теста на наличие гена SRY.

* — движение признано в РФ экстремистским и запрещено.