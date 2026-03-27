Олимпийские чемпионы в танцах на льду Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на чемпионате мира — 2026 в Праге (Чехия). Они получили от судей 92,74 балла.

Вторыми стали представители Канады Пайпер Гиллес и Поль Пуарье с 86,45 балла. Тройку лидеров замкнули британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (85,09).

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026, Прага. Танцы на льду. Ритм-танец:

Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 92,74 балла. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 86,45. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 85,09. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 84,21. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 83,07. Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) — 81,06. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 80,89. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канала) — 80,81. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 79,66. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 79,34.

