ISU Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

ЧМ-2026 по фигурному катанию: результаты ритм-танца, танцы на льду 27 марта 2026

Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на чемпионате мира — 2026
Олимпийские чемпионы в танцах на льду Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на чемпионате мира — 2026 в Праге (Чехия). Они получили от судей 92,74 балла.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Танцы на льду. Ритм-танец
27 марта 2026, пятница. 13:30 МСК
Окончено

Вторыми стали представители Канады Пайпер Гиллес и Поль Пуарье с 86,45 балла. Тройку лидеров замкнули британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (85,09).

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026, Прага. Танцы на льду. Ритм-танец:

  1. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 92,74 балла.
  2. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 86,45.
  3. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 85,09.
  4. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 84,21.
  5. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 83,07.
  6. Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) — 81,06.
  7. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 80,89.
  8. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канала) — 80,81.
  9. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 79,66.
  10. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 79,34.

Смотрите чемпионат мира по фигурному катанию — 2026 на «Чемпионате».

Фурнье-Бодри и Сизерон рвутся к золоту ЧМ! Достойных соперников у них нет. LIVE
