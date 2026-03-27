Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на чемпионате мира — 2026
Олимпийские чемпионы в танцах на льду Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на чемпионате мира — 2026 в Праге (Чехия). Они получили от судей 92,74 балла.
Вторыми стали представители Канады Пайпер Гиллес и Поль Пуарье с 86,45 балла. Тройку лидеров замкнули британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (85,09).
Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026, Прага. Танцы на льду. Ритм-танец:
- Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 92,74 балла.
- Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 86,45.
- Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 85,09.
- Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 84,21.
- Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 83,07.
- Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) — 81,06.
- Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 80,89.
- Маржори Лажуа/Захари Лага (Канала) — 80,81.
- Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 79,66.
- Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 79,34.
