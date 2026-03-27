Смолкин — о ритм-танце на ЧМ-2026: лучшее, что мы откатали в этом сезоне

Фигурист Глеб Смолкин, представляющий Грузию в танцах на льду с Дианой Дэвис, оценил выступление пары в ритм-танце на чемпионате мира — 2026 в Праге (Чехия). Спортсмены занимают 10-е промежуточное место, набрав 79,34 балла.

«У нас всё отлично, чувствуем себя хорошо. Первые пару недель после Олимпиады были немного тяжёлыми. Мы оба заболели. Немного мучились, не столько с поиском мотивации, сколько с тем, как подтолкнуть себя к чему-то новому в этих программах. Конечно, Олимпийские игры немного истощили нас ментально. Так что да, мы взяли паузу, начали думать о следующем сезоне. Кроме того, мы добавили в программу несколько новых элементов, чтобы её оживить. Например, у нас новые костюмы. Эти шорты Диане удобнее. Для нас всегда было ясно, что мы поедем на чемпионат мира. Это очень важное соревнование.

Было отличное выступление. Думаю, это, наверное, лучшее, что мы откатали в ритм-танце в этом сезоне. Приятно, что это произошло на последних соревнованиях», — приводит слова Смолкина Golden Skate.