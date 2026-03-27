Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Приятно видеть, что это отражено и в оценках». Смолкин — об улучшениях в сезоне-2025/2026

Комментарии

Фигурист Глеб Смолкин, представляющий Грузию в танцах на льду с Дианой Дэвис, после ритм-танца на чемпионате мира — 2026 в Праге (Чехия) высказался об улучшениях в сезоне-2025/2026.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Танцы на льду. Ритм-танец
27 марта 2026, пятница. 13:30 МСК
Окончено

«Приятно видеть, что это отражено и в оценках, хотя иногда так не бывает. Все надеются на хорошие результаты, чтобы улучшать их на каждом старте сезона, но иногда это не срабатывает. Думаю, обе наши программы в этом сезоне очень крепкие, особенно произвольный танец. Нам сложно найти кого-то, кто сказал бы, что это не наша программа. Так что это точно был хороший выбор для обеих программ, с нетерпением ждём, чтобы ещё раз исполнить произвольный танец», — приводит слова Смолкина Golden Skate.

Смотрите чемпионат мира по фигурному катанию — 2026 на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android