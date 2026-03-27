«Приятно видеть, что это отражено и в оценках». Смолкин — об улучшениях в сезоне-2025/2026

Фигурист Глеб Смолкин, представляющий Грузию в танцах на льду с Дианой Дэвис, после ритм-танца на чемпионате мира — 2026 в Праге (Чехия) высказался об улучшениях в сезоне-2025/2026.

«Приятно видеть, что это отражено и в оценках, хотя иногда так не бывает. Все надеются на хорошие результаты, чтобы улучшать их на каждом старте сезона, но иногда это не срабатывает. Думаю, обе наши программы в этом сезоне очень крепкие, особенно произвольный танец. Нам сложно найти кого-то, кто сказал бы, что это не наша программа. Так что это точно был хороший выбор для обеих программ, с нетерпением ждём, чтобы ещё раз исполнить произвольный танец», — приводит слова Смолкина Golden Skate.

Смотрите чемпионат мира по фигурному катанию — 2026 на «Чемпионате».