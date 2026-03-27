Фурнье Бодри: это наш первый совместный ЧМ, поэтому очень хотели приехать

Олимпийские чемпионы в танцах на льду Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон прокомментировали своё выступление с ритм-танцем на чемпионате мира — 2026 в Праге (Чехия). Спортсмены занимают промежуточное первое место с результатом 92,74.

Фурнье Бодри: Конечно, ощущается небольшое напряжение, но мы знаем, что можем выступить хорошо, так что чуть более расслаблены. Сегодня, думаю, было как раз нужное количество расслабленности.

Сизерон: У нас также было много мотивации. Было какое-то волшебное ощущение, и мы очень благодарны.

Фурнье Бодри: Хотела что-то особенное для чемпионата мира, так что сшила новый костюм, чтобы насладиться последним выступлением здесь — последним выступлением в этом костюме. Конечно, есть лёгкая ностальгия от расставания с этой программой.

Сизерон: То, что Мадонна вышла на связь, действительно круто. Похоже, она посмотрела наше выступление.

Фурнье Бодри: После Олимпиады у нас было много встреч со СМИ в Париже, мы провели там какое-то время. Вернулись домой, немного отдохнули — мы неделю болели. Потом снова начали тренироваться, поехали в Литву на шоу, очень там понравилось. Это была отличная подготовка. А потом тренировались дома к чемпионату мира.

Когда мы начинали сезон, с самого начала было ясно, что пройдём весь сезон, включая чемпионат мира. Это также наш первый совместный чемпионат мира, поэтому очень хотели сюда поехать, — приводит слова фигуристов Golden Skate.