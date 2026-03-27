Видео: Синицина получила глубокий порез на шоу Навки, кровь залила лёд

Двукратный призёр Олимпийских игр Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, получила порез в ледовом шоу Татьяны Навки.

Во время выступления Кацалапов задел лезвием ногу партнёрши. Кацалапов унёс Викторию со льда на руках, а позже её увезли в больницу на скорой.

Видео эпизода находится внизу новости. На нём присутствует большое количество крови.

Ледовое шоу «Олимпийские чемпионы. 20 лет» проходит сегодня в Москве. Оно посвящено юбилею зимних Олимпийских игр 2006 года, где Навка в дуэте с Романом Костомаровым выиграла золото.

Помимо Синициной и Кацалапова, участие в шоу принимают Костомаров, Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Пётр Гуменник и другие фигуристы.

