Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Видео: Синицина получила глубокий порез на шоу Навки, кровь залила лёд

Комментарии

Двукратный призёр Олимпийских игр Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, получила порез в ледовом шоу Татьяны Навки.

Во время выступления Кацалапов задел лезвием ногу партнёрши. Кацалапов унёс Викторию со льда на руках, а позже её увезли в больницу на скорой.

Видео эпизода находится внизу новости. На нём присутствует большое количество крови.

Ледовое шоу «Олимпийские чемпионы. 20 лет» проходит сегодня в Москве. Оно посвящено юбилею зимних Олимпийских игр 2006 года, где Навка в дуэте с Романом Костомаровым выиграла золото.

Помимо Синициной и Кацалапова, участие в шоу принимают Костомаров, Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Пётр Гуменник и другие фигуристы.

Если у вас не прогружается пост, видео можно посмотреть в телеграм-канале «Ход Коньком».

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android