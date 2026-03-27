«Это уже не наша история». Тарасова — о золоте Володина и Хазе на ЧМ-2026

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что победу представителей Германии Никиты Володина и Минервы Фабьенне Хазе на чемпионате мира в Праге (Чехия) нельзя считать успехом российской школы.

«Это уже не победа нашей школы. Наша школа сейчас не участвует в соревнованиях. К сожалению, это уже не наша история. Этот спортсмен нам был не нужен. Что мы ему могли предложить? Отсутствие всего?» — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, Володин представляет Германию с 2023 года. В паре с Хазе он выиграл золото и серебро чемпионатов Европы, бронзу Олимпийских игр — 2026, бронзу, серебро и золото чемпионатов мира.

Материалы по теме
Пара Никита Володин и Минерва Фабьенне Хазе выиграла чемпионат мира — 2026 в Праге
