Виктории Синициной наложили два шва после пореза коньком на шоу Татьяны Навки

Двукратный призёр Олимпийских игр Никита Кацалапов сообщил, что его партнёрше Виктории Синициной наложили два шва на порез на ноге, полученный в ледовом шоу Татьяны Навки.

«Наложили два шва, Вика в порядке. Едем домой. Уж очень хотели сделать всё красиво. В первый раз за всю историю нашей любимой программы произошёл такой неприятный инцидент», — приводит слова Кацалапова «РИА Новости Спорт».

Напомним, во время выступления Кацалапов задел лезвием ногу партнёрши. Кацалапов унёс Викторию со льда на руках, а позже её увезли в больницу на скорой.

Ледовое шоу «Олимпийские чемпионы. 20 лет» проходит сегодня в Москве. Оно посвящено юбилею зимних Олимпийских игр 2006 года, где Навка в дуэте с Романом Костомаровым выиграла золото.

