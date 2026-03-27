Каори Сакамото выиграла чемпионат мира — 2026 в Праге, Самоделкина — 12-я

Трёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию японская фигуристка Каори Сакамото стала чемпионкой мира — 2026. На соревнованиях в Праге (Чехия) по сумме двух программ она получила от судей 238,28 балла.

Второй стала её соотечественница Монэ Тиба, набравшая 228,47 балла. Бронзу выиграла представительница Бельгии Нина Пинзаррон (215,20).

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026. Прага (Чехия). Женщины. Итоговое положение: