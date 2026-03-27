Каори Сакамото стала четырёхкратной чемпионкой мира по фигурному катанию
Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр японская фигуристка Каори Сакамото стала четырёхкратной чемпионкой мира. В пятницу, 27 марта, она выиграла золото первенства планеты в Праге (Чехия), получив по сумме двух программ 238,28 балла.
Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Женщины. Произвольная программа
27 марта 2026, пятница. 20:00 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
238.28
2
Монэ Тиба
Япония
228.47
3
Нина Пиндзарроне
Бельгия
215.20
Ранее Сакамото выигрывала чемпионат мира в 2022, 2023 и 2024 годах. В 2025 году спортсменка стала серебряным призёром соревнований.
Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026. Прага (Чехия). Женщины. Итоговое положение:
- Каори Сакамото (Япония) — 238,38 балла.
- Монэ Тиба (Япония) — 228,47.
- Нина Пинзаррон (Бельгия) — 215,20.
- Изабо Левито (США) — 206,99.
- Лара Наки Гутманн (Италия) — 205,12.
- Эмбер Гленн (США) — 203,12.
- Нина Петрыкина (Эстония) — 202,27.
- Син Чжи А (Южная Корея) — 201,89.
- Ами Накаи (Япония) — 200,00.
- Анастасия Губанова (Грузия) — 198,81.
