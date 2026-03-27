Каори Сакамото стала четырёхкратной чемпионкой мира по фигурному катанию

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр японская фигуристка Каори Сакамото стала четырёхкратной чемпионкой мира. В пятницу, 27 марта, она выиграла золото первенства планеты в Праге (Чехия), получив по сумме двух программ 238,28 балла.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Женщины. Произвольная программа
27 марта 2026, пятница. 20:00 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
238.28
2
Монэ Тиба
Япония
228.47
3
Нина Пиндзарроне
Бельгия
215.20

Ранее Сакамото выигрывала чемпионат мира в 2022, 2023 и 2024 годах. В 2025 году спортсменка стала серебряным призёром соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026. Прага (Чехия). Женщины. Итоговое положение:

  1. Каори Сакамото (Япония) — 238,38 балла.
  2. Монэ Тиба (Япония) — 228,47.
  3. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 215,20.
  4. Изабо Левито (США) — 206,99.
  5. Лара Наки Гутманн (Италия) — 205,12.
  6. Эмбер Гленн (США) — 203,12.
  7. Нина Петрыкина (Эстония) — 202,27.
  8. Син Чжи А (Южная Корея) — 201,89.
  9. Ами Накаи (Япония) — 200,00.
  10. Анастасия Губанова (Грузия) — 198,81.
Сакамото — четырёхкратная! Каори легендарно попрощалась со спортом на чемпионате мира
