Каори Сакамото стала четырёхкратной чемпионкой мира по фигурному катанию

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр японская фигуристка Каори Сакамото стала четырёхкратной чемпионкой мира. В пятницу, 27 марта, она выиграла золото первенства планеты в Праге (Чехия), получив по сумме двух программ 238,28 балла.

Ранее Сакамото выигрывала чемпионат мира в 2022, 2023 и 2024 годах. В 2025 году спортсменка стала серебряным призёром соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026. Прага (Чехия). Женщины. Итоговое положение: