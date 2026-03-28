Каори Сакамото побила рекорд Алины Загитовой по сумме баллов на чемпионатах мира

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр японская фигуристка Каори Сакамото обновила рекорд чемпионатов мира по сумме баллов. На соревнованиях в Праге (Чехия) она получила от судей 238,28 балла. Ранее этот рекорд принадлежал олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой. На ЧМ-2019 россиянка набрала 237,50 балла.

Фигурное катание. Женщины. Топ баллов на чемпионатах мира:

1. Каори Сакамото (Прага-2026) — 238,28 балла.
2. Алина Загитова (Сайтам-2019) — 237,50.
3. Каори Сакамото (Монпелье-2022) — 236,09.
4. Анна Щербакова (Стокгольм-2021) — 233,17.
5. Каори Сакамото (Сайтам-2023) — 224,61.
6. Алиса Лью (Бостон-2025) — 222,97.
7. Каори Сакамото (Монреаль-2024) — 222,96.

