Фигурное катание Новости

«У меня всё хорошо. Скоро поеду домой». Синицина — о своём состоянии после травмы на шоу

«У меня всё хорошо. Скоро поеду домой». Синицина — о своём состоянии после травмы на шоу
Двукратный призёр Олимпийских игр Виктория Синицина в социальных сетях рассказала о своём состоянии после того, как получила порез на шоу Татьяны Навки.

«Всем привет! У меня всё в порядке. Ногу зашили, всё хорошо. Буду выздоравливать. Спасибо всем огромное за поддержку, переживания, у меня всё хорошо. Скоро поеду домой», — сообщила Синицина в телеграм-канале.

Ранее партнёр Синициной Никита Кацалапов рассказал, что спортсменке наложили два шва на ногу. Во время выступления Кацалапов задел лезвием ногу партнёрши.

Ледовое шоу «Олимпийские чемпионы. 20 лет» проходит сегодня в Москве. Оно посвящено юбилею зимних Олимпийских игр 2006 года, где Навка в дуэте с Романом Костомаровым выиграла золото.

Материалы по теме
Танго на олимпийском шоу Навки закончилось кровью. Синицину унесли со льда на руках
