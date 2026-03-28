Каори Сакамото побила мировой рекорд Камилы Валиевой по баллам за компоненты в ПП

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр японская фигуристка Каори Сакамото установила новый мировой рекорд по баллам за компоненты в произвольной программе. На соревнованиях в Праге (Чехия) в произвольной программе она получила от судей 158,97 балла. Из них 80,87 за технику и 78,10 — за компоненты.

Предыдущий рекорд во второй оценке (76,27) принадлежал россиянке Камиле Валиевой и был установлен в ноябре 2021 года на этапе Гран-при в России.

Напомним, Сакамото одержала победу на чемпионате мира — 2026 в Праге с общим результатом 238,28 балла. Это четвёртое золото ЧМ в её карьере. Ранее Сакамото выигрывала чемпионат мира в 2022, 2023 и 2024 годах. В 2025 году спортсменка стала серебряным призёром соревнований.