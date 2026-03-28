Расписание чемпионата мира по фигурному катанию — 2026 на 28 марта

Сегодня, 28 марта, в Праге (Чехия) продолжится чемпионат мира – 2026 по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня свои произвольные программы представят мужчины и танцевальные дуэты. «Чемпионат» предлагает вниманию своих читателей расписание соревновательного дня ЧМ-2026 по фигурному катанию 28 марта.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию — 2026 в Праге на 28 марта (время московское):

13:30. Мужчины. Произвольная программа.

20:30. Танцевальные дуэты. Произвольная программа.

Чемпионат мира – 2026 по фигурному катанию проходит в Праге с 24 по 29 марта. Российские фигуристы не принимают участия в соревнованиях.

