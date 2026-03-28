«Ты дарила нам незабываемые эмоции». Бойкова отреагировала на завершение карьеры Сакамото

Трёхкратная чемпионка России и чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, отреагировала на победу японки Каори Сакамото в соревнованиях одиночниц на чемпионате мира – 2026 в Праге. Сакамото завоевала золотую медаль, набрав 238,28 балла в сумме двух программ.

«Спасибо тебе, Каори! Ты дарила нам незабываемые эмоции от своих прокатов на протяжении всей карьеры», – написала Бойкова в одной из социальных сетей.

25-летняя Сакамото в четвёртый раз в карьере стала чемпионкой мира. Ранее фигуристка заявила, что сезон-2026 станет для неё последним в карьере.

Помимо золотой медали чемпионата мира – 2026, Сакамото также завоевала две серебряные награды на Олимпиаде-2026 в Италии в личном и командном первенствах.