ISU Чемпионат мира. Танцы на льду. Произвольный танец
Главная Фигурное катание Новости

«Ты дарила нам незабываемые эмоции». Бойкова отреагировала на завершение карьеры Сакамото

«Ты дарила нам незабываемые эмоции». Бойкова отреагировала на завершение карьеры Сакамото
Трёхкратная чемпионка России и чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, отреагировала на победу японки Каори Сакамото в соревнованиях одиночниц на чемпионате мира – 2026 в Праге. Сакамото завоевала золотую медаль, набрав 238,28 балла в сумме двух программ.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Женщины. Произвольная программа
27 марта 2026, пятница. 20:00 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
238.28
2
Монэ Тиба
Япония
228.47
3
Нина Пиндзарроне
Бельгия
215.20

«Спасибо тебе, Каори! Ты дарила нам незабываемые эмоции от своих прокатов на протяжении всей карьеры», – написала Бойкова в одной из социальных сетей.

25-летняя Сакамото в четвёртый раз в карьере стала чемпионкой мира. Ранее фигуристка заявила, что сезон-2026 станет для неё последним в карьере.

Помимо золотой медали чемпионата мира – 2026, Сакамото также завоевала две серебряные награды на Олимпиаде-2026 в Италии в личном и командном первенствах.

