Фигурное катание, ЧМ-2026: онлайн-трансляция проката Малинина начнётся в 18:14 мск
Сегодня, 28 марта, в Праге (Чехия) продолжится чемпионат мира – 2026 по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня свои произвольные программы представят мужчины.
Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Мужчины. Произвольная программа
28 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Идёт
1
Чэнь Юйдун
Китай
225.02
2
Андреас Нордебек
Швеция
224.66
3
Тамир Куперман
Израиль
224.40
После короткой программы лидером соревнований является олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин, в активе которого 111,29 балла. Свою произвольную программу Малинин представит в 18:14 по московскому времени
Чемпионат мира – 2026 по фигурному катанию в Праге проходит с 23 по 29 марта. Российские фигуристы не принимают участия в соревнованиях.
Материалы по теме
