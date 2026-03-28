Фигурное катание, ЧМ-2026: онлайн-трансляция проката Малинина начнётся в 18:14 мск

Сегодня, 28 марта, в Праге (Чехия) продолжится чемпионат мира – 2026 по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня свои произвольные программы представят мужчины.

После короткой программы лидером соревнований является олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин, в активе которого 111,29 балла. Свою произвольную программу Малинин представит в 18:14 по московскому времени

Чемпионат мира – 2026 по фигурному катанию в Праге проходит с 23 по 29 марта. Российские фигуристы не принимают участия в соревнованиях.

