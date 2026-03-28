Илья Малинин заявил семь четверных прыжков в произвольной программе на ЧМ-2026

Сегодня, 28 марта, в рамках соревновательного дня чемпионата мира – 2026 по фигурному катанию свои произвольные программы представят мужчины. Олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве, двукратный чемпион мира, лидирующий после исполнения короткой программы американский фигурист Илья Малинин заявил семь четверных прыжков в свою произвольную программу.

Малинин планирует исполнить четверной флип, лутц, аксель и тулуп. Также он исполнит элементы ультра-си в каскадах: четверной лутц – ойлер – тройной флип, четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов – тройной аксель.

Отметим, что Малинину ранее удалось выполнить произвольную программу с такой же сложностью в финале Гран-при – 2025/2026 ISU, который проходил в декабре 2025 года в японской Нагое. Американский фигурист получил за тот прокат 238,34 балла, установив новый мировой рекорд в произвольных программах.

