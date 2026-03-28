Видеообзор последнего проката в карьере четырёхкратной чемпионки мира Каори Сакамото

Вчера, 27 марта, завершились соревнования женщин в рамках чемпионата мира – 2026 по фигурному катанию в чешской Праге. Золотую медаль завоевала японская фигуристка Каори Сакамото, набрав в сумме двух программ 238,28 балла. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором заключительной произвольной программы в карьере Каори Сакамото.

25-летняя Сакамото в четвёртый раз в карьере стала чемпионкой мира. Ранее фигуристка заявила, что сезон-2026 станет для неё последним в карьере.

Помимо золотой медали чемпионата мира – 2026, Сакамото также завоевала две серебряные награды на Олимпиаде-2026 в Италии в личном и командном первенствах.

