«Наложили четыре шва». Синицина поделилась подробностями травмы на шоу Навки

Серебряный призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина поделилась подробностями травмы, которую она получила во время шоу Татьяны Навки. Во время выполнения номера партнёр фигуристки Никита Кацалапов задел лезвием ногу Синициной, из-за чего она получила сильный порез.

«Спасибо всем за поддержку. Всё в порядке, правда! На видео всё намного страшнее выглядит, много крови. Просто рана глубокая и задета была вена… Наложили четыре шва. Так что всё хорошо! Могло бы быть и хуже. Сейчас самое главное — восстановиться!

Думаю, что это знак, что пора замедлиться и отдохнуть», – написала Синицина в своём телеграм-канале.