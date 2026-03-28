ISU Чемпионат мира. Танцы на льду. Произвольный танец
Главная Фигурное катание Новости

«Наложили четыре шва». Синицина поделилась подробностями травмы на шоу Навки

Серебряный призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина поделилась подробностями травмы, которую она получила во время шоу Татьяны Навки. Во время выполнения номера партнёр фигуристки Никита Кацалапов задел лезвием ногу Синициной, из-за чего она получила сильный порез.

Фото: Из личного архива Виктории Синициной

«Спасибо всем за поддержку. Всё в порядке, правда! На видео всё намного страшнее выглядит, много крови. Просто рана глубокая и задета была вена… Наложили четыре шва. Так что всё хорошо! Могло бы быть и хуже. Сейчас самое главное — восстановиться!

Думаю, что это знак, что пора замедлиться и отдохнуть», – написала Синицина в своём телеграм-канале.

