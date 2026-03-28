«Хочу отправить ей букет из России». Тарасова отреагировала на победу Сакамото на ЧМ-2026

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу японской фигуристки Каори Сакамото в соревнованиях у женщин на чемпионате мира – 2026 в Праге (Чехия). Японка завоевала золотую медаль, набрав 238,28 балла в сумме двух программ.
«Я очень за неё рада. Я её фанатка. Она показала всему миру, как надо кататься в фигурном катании.
Сейчас буду искать, как послать ей цветы. Хочу отправить ей букет из России. Попробуем это сделать, надеюсь, получится», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
25-летняя Сакамото в четвёртый раз в карьере стала чемпионкой мира. Ранее фигуристка заявила, что сезон-2026 станет для неё последним в карьере.
Помимо золотой медали чемпионата мира – 2026, Сакамото также завоевала две серебряные награды на Олимпиаде-2026 в Италии в личном и командном первенствах.
28 марта 2026
