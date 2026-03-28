Сакамото — о золотой медали ЧМ-2026: мне удалось перезагрузить разум и тело после ОИ

Четырёхкратная чемпионка мира, японская фигуристка Каори Сакамото рассказала, как проходила её подготовка к чемпионату мира – 2026 в Праге. Сакамото завоевала золотую медаль в соревнованиях женщин, набрав в сумме двух программ 238,28 балла.

«Олимпиада была для меня очень весёлым и приятным опытом. Сразу после произвольной программы, ещё до возвращения в Японию, я уже решила, что хочу поехать на чемпионат мира. Первой запасной была Ринка Ватанабэ, и с самого начала года я говорила ей, чтобы она была готова. Когда я вернулась в Японию, я связалась с ней и сказала, что это будет мой последний чемпионат мира и я очень хочу поехать. Она сразу согласилась и сказала, что хочет увидеть моё выступление.

Затем я связалась со своим тренером, и мне сказали взять неделю отдыха, но в итоге я полностью отстранилась от катания на 10 дней. За это время мне удалось перезагрузить разум и тело. После нужно было заново начинать тренировки и возвращать соревновательную форму. Даже этот процесс был очень приятным. В последнюю неделю тренировок я смогла чисто откатать и короткую, и произвольную программы — именно так я и завоевала эту медаль. Весь этот месяц после Олимпиады был для меня по-настоящему радостным», – приводит слова Сакамото Golden Skate.