ISU Чемпионат мира. Танцы на льду. Произвольный танец
Фигурное катание Новости

Сакамото — о золотой медали ЧМ-2026: мне удалось перезагрузить разум и тело после ОИ

Сакамото — о золотой медали ЧМ-2026: мне удалось перезагрузить разум и тело после ОИ
Четырёхкратная чемпионка мира, японская фигуристка Каори Сакамото рассказала, как проходила её подготовка к чемпионату мира – 2026 в Праге. Сакамото завоевала золотую медаль в соревнованиях женщин, набрав в сумме двух программ 238,28 балла.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Женщины. Произвольная программа
27 марта 2026, пятница. 20:00 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
238.28
2
Монэ Тиба
Япония
228.47
3
Нина Пиндзарроне
Бельгия
215.20

«Олимпиада была для меня очень весёлым и приятным опытом. Сразу после произвольной программы, ещё до возвращения в Японию, я уже решила, что хочу поехать на чемпионат мира. Первой запасной была Ринка Ватанабэ, и с самого начала года я говорила ей, чтобы она была готова. Когда я вернулась в Японию, я связалась с ней и сказала, что это будет мой последний чемпионат мира и я очень хочу поехать. Она сразу согласилась и сказала, что хочет увидеть моё выступление.

Затем я связалась со своим тренером, и мне сказали взять неделю отдыха, но в итоге я полностью отстранилась от катания на 10 дней. За это время мне удалось перезагрузить разум и тело. После нужно было заново начинать тренировки и возвращать соревновательную форму. Даже этот процесс был очень приятным. В последнюю неделю тренировок я смогла чисто откатать и короткую, и произвольную программы — именно так я и завоевала эту медаль. Весь этот месяц после Олимпиады был для меня по-настоящему радостным», – приводит слова Сакамото Golden Skate.

Смотрите чемпионат мира по фигурному катанию — 2026 на «Чемпионате».
Биография Каори Сакамото: как в отсутствие россиянок взять четыре золота чемпионата мира
Биография Каори Сакамото: как в отсутствие россиянок взять четыре золота чемпионата мира
