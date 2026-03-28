Вайцеховская — о победе Сакамото на ЧМ-2026: жаль, что такой прокат не случился на ОИ

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала победу японской фигуристки Каори Сакамото на чемпионате мира — 2026 в Праге (Чехия).

«Есть нечто совершенно мистическое в способности спортсмена поднять зал. Заставить публику рыдать — это вообще высший пилотаж, необъяснимый словами. Вроде и другие эмоционально вкладывались в свои прокаты не меньше твоего, но вышел ты — и в мире на несколько минут перестало существовать абсолютно всё.

В этом смысле прокат Каори Сакамото, её последний соревновательный прокат — это главная история чемпионата мира — 2026. В катании японки есть множество вещей, которые профессионально способны оценить только фигуристы — обычная публика далеко не всегда вообще понимает, что такого выдающегося делает Каори на льду, чего не умеют другие. Поэтому, как мне кажется, и появляются комментарии в стиле: «Фу, вообще никогда за неё не болела».

Меня же всегда привлекала в Сакамото её спортивность. Её умение бороться, преодолевать себя, не сдаваться, не пасовать, пусть и не всегда получалось выиграть. Это ничуть не менее ценное качество, нежели удачность программ, постановок, умение слышать музыку и передавать её пластикой тела.

И да, мне безумно жаль, что такой прокат, как был вчера в Праге, не случился на Олимпийских играх. Но это не делает Каори менее великой в моём представлении. Достойнейшее завершение уникальной карьеры. Вне зависимости от личных предпочтений», – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Напомним, на Олимпиаде-2026 Сакамото не хватило всего 1,9 балла до золотой медали. Японка совершила досадную ошибку в произвольной программе, она ошиблась на тройном флипе и не смогла прицепить к нему каскад.

