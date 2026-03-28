Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат мира. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Вайцеховская — о победе Сакамото на ЧМ-2026: жаль, что такой прокат не случился на ОИ

Вайцеховская — о победе Сакамото на ЧМ-2026: жаль, что такой прокат не случился на ОИ
Комментарии

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала победу японской фигуристки Каори Сакамото на чемпионате мира — 2026 в Праге (Чехия).

1
Каори Сакамото
Япония
238.28
2
Монэ Тиба
Япония
228.47
3
Нина Пиндзарроне
Бельгия
215.20

«Есть нечто совершенно мистическое в способности спортсмена поднять зал. Заставить публику рыдать — это вообще высший пилотаж, необъяснимый словами. Вроде и другие эмоционально вкладывались в свои прокаты не меньше твоего, но вышел ты — и в мире на несколько минут перестало существовать абсолютно всё.

В этом смысле прокат Каори Сакамото, её последний соревновательный прокат — это главная история чемпионата мира — 2026. В катании японки есть множество вещей, которые профессионально способны оценить только фигуристы — обычная публика далеко не всегда вообще понимает, что такого выдающегося делает Каори на льду, чего не умеют другие. Поэтому, как мне кажется, и появляются комментарии в стиле: «Фу, вообще никогда за неё не болела».

Меня же всегда привлекала в Сакамото её спортивность. Её умение бороться, преодолевать себя, не сдаваться, не пасовать, пусть и не всегда получалось выиграть. Это ничуть не менее ценное качество, нежели удачность программ, постановок, умение слышать музыку и передавать её пластикой тела.

И да, мне безумно жаль, что такой прокат, как был вчера в Праге, не случился на Олимпийских играх. Но это не делает Каори менее великой в моём представлении. Достойнейшее завершение уникальной карьеры. Вне зависимости от личных предпочтений», – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Напомним, на Олимпиаде-2026 Сакамото не хватило всего 1,9 балла до золотой медали. Японка совершила досадную ошибку в произвольной программе, она ошиблась на тройном флипе и не смогла прицепить к нему каскад.

Материалы по теме
Биография Каори Сакамото: как в отсутствие россиянок взять четыре золота чемпионата мира
Биография Каори Сакамото: как в отсутствие россиянок взять четыре золота чемпионата мира
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android