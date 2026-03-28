Сакамото рассказала, по каким моментам своей спортивной карьеры будет скучать

Четырёхкратная чемпионка мира, японская фигуристка Каори Сакамото рассказала, по каким моментам своей спортивной карьеры будет скучать. Ранее спортсменка выиграла золотую медаль на чемпионате мира — 2026 в Праге, набрав по сумме двух программ 238,28 балла.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Женщины. Произвольная программа
27 марта 2026, пятница. 20:00 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
238.28
2
Монэ Тиба
Япония
228.47
3
Нина Пиндзарроне
Бельгия
215.20

«Больше всего мне будет не хватать самого процесса — тяжёлых тренировок каждый сезон, создания новых программ, выступлений на соревнованиях, получения результатов и обратной связи, а затем снова тренировок.

Оглядываясь назад, скажу, это было настоящим расцветом моей юности, именно этого мне будет не хватать больше всего. Чего мне будет не хватать меньше всего… Наверное, необходимости ограничивать себя в питании ради соревнований. По этому я точно не буду скучать», – приводит слова Сакамото Golden Skate.

25-летняя Сакамото в четвёртый раз в карьере стала чемпионкой мира. Ранее фигуристка заявила, что сезон-2026 станет для неё последним в карьере.

