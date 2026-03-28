Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат мира. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Фигурное катание Новости

«Не удовлетворён собой, можно было сделать лучше». Эгадзе — о выступлении в ПП на ЧМ-2026

«Не удовлетворён собой, можно было сделать лучше». Эгадзе — о выступлении в ПП на ЧМ-2026
Комментарии

Чемпион Европы 2026 года, грузинский фигурист Ника Эгадзе высказался о своём выступлении в произвольной программе на чемпионате мира — 2026 в Праге (Чехия). По сумме двух программ спортсмен получил от судей 248,62 балла.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Мужчины. Произвольная программа
28 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
329.40
2
Юма Кагияма
Япония
306.67
3
Сюн Сато
Япония
288.54

«Старался просто оставаться спокойным и выполнять свою работу без нервов. Короткая программа не повлияла на мою подготовку и катание сегодня. Я не удовлетворён собой, всё можно было сделать лучше. Главный урок, который я вынес из этого сезона, — это то, что нужно прислушиваться к себе. Идеи для следующего сезона пока нет. Самый значимый момент сезона — Олимпийские игры, потому что это моя первая Олимпиада», — приводит слова Эгадзе Golden Skate.

Сомневающийся Малинин — новая ипостась бога квадов. Взял третье золото ЧМ в борьбе! LIVE
Live
Сомневающийся Малинин — новая ипостась бога квадов. Взял третье золото ЧМ в борьбе! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android