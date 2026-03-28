«Не удовлетворён собой, можно было сделать лучше». Эгадзе — о выступлении в ПП на ЧМ-2026

Чемпион Европы 2026 года, грузинский фигурист Ника Эгадзе высказался о своём выступлении в произвольной программе на чемпионате мира — 2026 в Праге (Чехия). По сумме двух программ спортсмен получил от судей 248,62 балла.

«Старался просто оставаться спокойным и выполнять свою работу без нервов. Короткая программа не повлияла на мою подготовку и катание сегодня. Я не удовлетворён собой, всё можно было сделать лучше. Главный урок, который я вынес из этого сезона, — это то, что нужно прислушиваться к себе. Идеи для следующего сезона пока нет. Самый значимый момент сезона — Олимпийские игры, потому что это моя первая Олимпиада», — приводит слова Эгадзе Golden Skate.