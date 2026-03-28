«Было горько просто смотреть». Леонова — о выступлении Гленн на чемпионате мира — 2026

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова назвала выступление американки Эмбер Гленн, занявшей шестое место, самым большим разочарованием чемпионата мира по фигурному катанию – 2026.

«Самое большое разочарование чемпионата мира – это, конечно, выступление Эмбер Гленн, разочарование от исполнения вчерашней произвольной программы. Такого никому не пожелаешь, было горько просто смотреть на это и обидно за неё. Сначала она сделала шикарный аксель. И я после него подумала, что теперь Эмбер может расслабиться, просто откатать как может, и вот она — медаль чемпионата мира. Но уже на третьем элементе она совершила ошибку на выезде, однако это было ещё некритично, абсолютно допустимая помарка. Потом случился срыв одного прыжка, второго, то есть там просто посыпалось всё. Но я уже после первой «бабочки» поняла, что она без медали», — приводит слова Леоновой ТАСС.