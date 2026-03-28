Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат мира. Танцы на льду. Произвольный танец
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анастасия Губанова сообщила, что продолжит карьеру

Комментарии

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова после чемпионата мира — 2026 в Праге (Чехия) сообщила, что продолжит карьеру.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Женщины. Произвольная программа
27 марта 2026, пятница. 20:00 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
238.28
2
Монэ Тиба
Япония
228.47
3
Нина Пиндзарроне
Бельгия
215.20

«Я так рада, что сезон закончился. Было тяжело и эмоционально, несмотря на небольшие ошибки, сегодня счастлива. Даже несмотря на то, что устала, мне удалось сосредоточиться, сегодня моей целью было просто кататься, почувствовать программу, которую я катаю в последний раз. Хотела насладиться этим, у меня получилось.

Остаюсь ещё на один сезон. Вероятно, у меня будет менее насыщенный сезон — я не буду участвовать во всех соревнованиях. Моим хореографом, конечно же, снова будет Адам Соля.

Платье не совсем белое. Идея заключалась в том, что не будет камней, а акцент будет на спине, эти линии спереди создадут настроение, хотя на самом деле самое важное — кататься с душой, а не просто красиво, поэтому когда всё складывается — это волшебство», — приводит слова Губановой Golden Skate.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android