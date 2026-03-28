Анастасия Губанова сообщила, что продолжит карьеру

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова после чемпионата мира — 2026 в Праге (Чехия) сообщила, что продолжит карьеру.
«Я так рада, что сезон закончился. Было тяжело и эмоционально, несмотря на небольшие ошибки, сегодня счастлива. Даже несмотря на то, что устала, мне удалось сосредоточиться, сегодня моей целью было просто кататься, почувствовать программу, которую я катаю в последний раз. Хотела насладиться этим, у меня получилось.
Остаюсь ещё на один сезон. Вероятно, у меня будет менее насыщенный сезон — я не буду участвовать во всех соревнованиях. Моим хореографом, конечно же, снова будет Адам Соля.
Платье не совсем белое. Идея заключалась в том, что не будет камней, а акцент будет на спине, эти линии спереди создадут настроение, хотя на самом деле самое важное — кататься с душой, а не просто красиво, поэтому когда всё складывается — это волшебство», — приводит слова Губановой Golden Skate.
- 28 марта 2026
