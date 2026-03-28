ISU Чемпионат мира. Танцы на льду. Произвольный танец
Главная Фигурное катание Новости

Самоделкина — после ЧМ-2026: моя травма на самом деле всё ещё беспокоит меня

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина оценила своё выступление на чемпионате мира — 2026 в Праге (Чехия). Она заняла 12-е место, получив от судей 187,53 балла.

«Чувствую себя хорошо, но немного расстроена своей произвольной программой. Вышло неплохо, но и не хорошо. Это нормально, но мои тренировки были немного лучше. Мой тренер сказал, что есть определённые причины, почему я показала такой результат.

Моя травма на самом деле всё ещё беспокоит меня. У меня травма колена, иногда тренируюсь всего час в день. Надеюсь, что моё колено восстановится. Хочу восстановить своё тело. Я просто хочу отдохнуть.
Не хочу ехать в Казахстан. Хочу увидеть свою семью, друзей, собак, может быть, и поехать в какую-нибудь другую страну. Посмотрим насчёт этого. Затем хочу, наверное, поставить две новые программы на следующий сезон, хотя мне действительно нравились мои программы в этом сезоне.

Да, действительно боролась за каскад и очень горжусь этим. После того, как не сделала лутц, подумала: «О боже мой, это дорогой каскад». Знаю, что флип-тулуп не был лучшим, но всё же я попыталась его сделать и боролась за него. Горжусь этим», — приводит слова Самоделкиной Golden Skate.

