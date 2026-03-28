ISU Чемпионат мира. Танцы на льду. Произвольный танец
Главная Фигурное катание Новости

«Увы, это часть профессии». Авербух — о травме Синициной на шоу

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду и известный хореограф Илья Авербух высказался о травме обладательницы серебряной медали Олимпиады в Пекине Виктории Синициной, полученной накануне на одном из шоу. Во время выполнения номера партнёр фигуристки Никита Кацалапов задел лезвием ногу Синициной, из-за чего она получила сильный порез.

«Во-первых, хочется пожелать Вике скорейшего выздоровления. Я так понимаю, всё более-менее обошлось. К сожалению, это достаточно распространённая травма в танцах на льду. Сами понимаете, фигуристы катаются близко друг к другу — и подобные вещи случаются. Могу вспомнить множество таких повреждений в «Ледниковом периоде». Да и каждый фигурист высокого уровня переживал такое. Бывает, пары сталкиваются и коньками наносят травмы друг другу. Увы, это часть профессии.

Мне вспоминается наше с Ириной Лобачёвой столкновение с итальянским дуэтом на Универсиаде. Тогда итальянке сильно порезали ногу. Это была чистая случайность. Разумеется, выступить соперники не смогли. Мы же, как откатались, сразу отправились к ним в больницу и принесли извинения. С их стороны не было никаких претензий. Все понимали, что это несчастный случай. Повторюсь, каждый фигурист хоть раз сталкивался с подобным», — цитирует Авербуха RT.

