ISU Чемпионат мира. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Илья Малинин выиграл чемпионат мира — 2026

Илья Малинин выиграл чемпионат мира — 2026
Комментарии

Олимпийский чемпион в командном турнире американский фигурист Илья Малинин стал победителем чемпионата мира — 2026. Суммарно за две программы он получил от судей 329,40 и стал трёхкратным чемпионом мира.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Мужчины. Произвольная программа
28 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
329.40
2
Юма Кагияма
Япония
306.67
3
Сюн Сато
Япония
288.54

Серебряным призёром стал представитель Японии Юма Кагияма, набравший 306,67 балла. Тройку лидеров замкнул ещё один японец Сюн Сато с 288,54 балла.

Фигурное катание. Чемпионат мира – 2026. Мужчины. Итоговые результаты

1. Илья Малинин (США) — 329,40.

2. Юма Кагияма (Япония) — 306,67.

3. Сюн Сато (Япония) — 288,54.

4. Стивен Гоголев (Канада) — 281,04.

5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 271,56.

6. Александр Селевко (Эстония) — 270,42.

