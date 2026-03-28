Илья Малинин выиграл чемпионат мира — 2026
Олимпийский чемпион в командном турнире американский фигурист Илья Малинин стал победителем чемпионата мира — 2026. Суммарно за две программы он получил от судей 329,40 и стал трёхкратным чемпионом мира.
Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Мужчины. Произвольная программа
28 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Окончено
Серебряным призёром стал представитель Японии Юма Кагияма, набравший 306,67 балла. Тройку лидеров замкнул ещё один японец Сюн Сато с 288,54 балла.
Фигурное катание. Чемпионат мира – 2026. Мужчины. Итоговые результаты
1. Илья Малинин (США) — 329,40.
2. Юма Кагияма (Япония) — 306,67.
3. Сюн Сато (Япония) — 288,54.
4. Стивен Гоголев (Канада) — 281,04.
5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 271,56.
6. Александр Селевко (Эстония) — 270,42.
