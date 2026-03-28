Фигурное катание, ЧМ-2026: трансляция проката Сизерона/Фурнье Бодри начнётся в 23:44 мск

Сегодня, 28 марта, в Праге (Чехия) проходит заключительный соревновательный день чемпионата мира — 2026 по фигурному катанию. Турнир закроют выступления фигуристов в произвольном танце.

По итогам ритмического танца лидерство захватили олимпийские чемпионы французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон. Они будут выступать последними в произвольном танце. Ориентировочное время выхода спортсменов на лёд — 23:44 мск.

Ранее медали были разыграны в парном, мужском и женском катании. Среди спортивных пар чемпионами мира стали Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (Германия), у женщин победила Каори Сакамото (Япония), а у мужчин — Илья Малинин (США).