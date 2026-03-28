Олимпийский чемпион в командном турнире американский фигурист Илья Малинин стал трёхкратным чемпионом мира. На чемпионате мира — 2026 в Праге он получил от судей за две программы 329,40 балла.

Серебряные и бронзовые медали выиграли два японских спортсмена. Юма Кагияма, занявший второе место, набрал 306,67 балла. Тройку призёров замкнул Сюн Сато, который заработал 288,54 балла.

Ранее на Олимпийских играх — 2026 Малинин совершил значительное количество ошибок в произвольной программе и занял по итогам соревнований только восьмое место. В текущем сезоне он не проиграл ни одного соревнования, кроме Олимпиады.