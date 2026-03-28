«Не ощущал почти никакого давления». Илья Малинин высказался о победе на ЧМ-2026 в Праге

Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин высказался о победе на чемпионате мира — 2026 в Праге (Чехия), а также о завершении сезона.

«Очень рад, что этот сезон наконец-то закончился после всех этих длинных взлётов и падений на протяжении всего сезона. Очень рад быть здесь, на чемпионате мира, это было изменением мышления — приехать сюда.

Думаю, это, наверное, один из самых лёгких чемпионатов мира, на которых я был. Давление, которое чувствовал на Олимпиаде перед этим, сделало то, что здесь я не ощущал почти никакого давления. Полностью заблокировал все ожидания, давление, которое на меня оказывали люди, просто хотел наслаждаться каждым моментом на этом чемпионате мира. Думаю, я именно это и сделал. Конечно, это одна из причин, почему я так люблю этот спорт и почему люблю его смотреть, как катаются другие, сезон закончился, это действительно подтолкнуло меня к тому же мышлению перед программой сегодня — желанию с этим покончить и бороться за всё, именно это я сделал», — приводит слова Малинина Golden Skate.