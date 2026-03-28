Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат мира. Танцы на льду. Произвольный танец
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Не ощущал почти никакого давления». Илья Малинин высказался о победе на ЧМ-2026 в Праге

Комментарии

Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин высказался о победе на чемпионате мира — 2026 в Праге (Чехия), а также о завершении сезона.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Мужчины. Произвольная программа
28 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
329.40
2
Юма Кагияма
Япония
306.67
3
Сюн Сато
Япония
288.54

«Очень рад, что этот сезон наконец-то закончился после всех этих длинных взлётов и падений на протяжении всего сезона. Очень рад быть здесь, на чемпионате мира, это было изменением мышления — приехать сюда.

Думаю, это, наверное, один из самых лёгких чемпионатов мира, на которых я был. Давление, которое чувствовал на Олимпиаде перед этим, сделало то, что здесь я не ощущал почти никакого давления. Полностью заблокировал все ожидания, давление, которое на меня оказывали люди, просто хотел наслаждаться каждым моментом на этом чемпионате мира. Думаю, я именно это и сделал. Конечно, это одна из причин, почему я так люблю этот спорт и почему люблю его смотреть, как катаются другие, сезон закончился, это действительно подтолкнуло меня к тому же мышлению перед программой сегодня — желанию с этим покончить и бороться за всё, именно это я сделал», — приводит слова Малинина Golden Skate.

Материалы по теме
Фурнье-Бодри и Сизерон идут за первым золотом ЧМ! Кто способен помешать чемпионам ОИ? LIVE
Live
Фурнье-Бодри и Сизерон идут за первым золотом ЧМ! Кто способен помешать чемпионам ОИ? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android