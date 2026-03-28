«Время расслабиться». Малинин объяснил, почему не стал исполнять четверной аксель на ЧМ
Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин рассказал, почему не стал исполнять четверной аксель в произвольной программе на чемпионате мира — 2026 в Праге (Чехия).
Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Мужчины. Произвольная программа
28 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
329.40
2
Юма Кагияма
Япония
306.67
3
Сюн Сато
Япония
288.54
«Думаю, лучший ответ на этот вопрос — потому что сейчас время для меня расслабиться и насладиться последним соревнованием сезона», — приводит слова Малинина Golden Skate.
В произвольной программе на ЧМ-2026 Малинин исполнил четверной флип, тройной аксель, четверной лутц, тройной флип, каскад четверной лутц – ойлер – тройной сальхов, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, секвенцию четверной сальхов – двойной аксель. За своё выступление Илья получил от судей 329,40 балла.
