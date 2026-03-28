ISU Чемпионат мира. Танцы на льду. Произвольный танец
Главная Фигурное катание Новости

«Время расслабиться». Малинин объяснил, почему не стал исполнять четверной аксель на ЧМ

«Время расслабиться». Малинин объяснил, почему не стал исполнять четверной аксель на ЧМ
Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин рассказал, почему не стал исполнять четверной аксель в произвольной программе на чемпионате мира — 2026 в Праге (Чехия).

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Мужчины. Произвольная программа
28 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
329.40
2
Юма Кагияма
Япония
306.67
3
Сюн Сато
Япония
288.54

«Думаю, лучший ответ на этот вопрос — потому что сейчас время для меня расслабиться и насладиться последним соревнованием сезона», — приводит слова Малинина Golden Skate.

В произвольной программе на ЧМ-2026 Малинин исполнил четверной флип, тройной аксель, четверной лутц, тройной флип, каскад четверной лутц – ойлер – тройной сальхов, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, секвенцию четверной сальхов – двойной аксель. За своё выступление Илья получил от судей 329,40 балла.

